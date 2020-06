Abschuss gefordert: Aufregung um Wolfspärchen

Auf einer Hochalm in Trofaiach, auf der etwa 50 Weidetiere gehalten werden, wurde am Dienstag der zerfetzte Torso einer Kalbin gefunden. „Schon seit mehreren Wochen berichten Bauern in der Region über Alarmsignale bei ihren Weidetieren. Diese sind verängstigt, unruhig und auch gegenüber ihren Besitzern ungewohnt scheu“, berichtet der lokale ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Landwirt Andreas Kühberger. So seien zuletzt elf Kalbinnen in Panik geraten und abgestürzt.