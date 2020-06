Ennser Bürgermeister tritt 2021 nicht mehr an

Wie geht es weiter?

Zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus den politischen Ämtern wird Bürgermeister Franz Stefan Karlinger knapp 59 Jahre alt sein. Als dienstfrei gestellter Postbeamter ist er derzeit in Gesprächen mit der Post AG ob und in welcher Verwendung er wieder zurückkehren bzw. ob sich ein völlig anderes Aufgabengebiet abseits der Post ergeben wird. Sicher ist, dass die in langjähriger politischer Tätigkeit erworbenen Fähigkeiten, das Wissen und die Kompetenzen, in das neue Betätigungsfeld einfließen sollen.