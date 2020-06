Redewettbewerb: Helden sprechen „Multi“

Dass das Thema ihrer Rede - Rassismus - durch die „Black Lives Matter“-Bewegung zusätzlich Aktualität bekommt, konnte eine der Gewinnerinnen, die 16-jährige Sihaam Abdillah, nicht ahnen. Ihre Botschaft hatte, wie bei allen Teilnehmenden, mit ihrer Lebensgeschichte zu tun. Zunächst war sie schüchtern und voll Selbstzweifel, wurde gemobbt. Dann fand die 16-Jährige den Mut, zu ihren Haltungen zu stehen. In ihrer Rede erzählt die Schülerin: „Eine schwarze Hijabi ist das was mich definiert? Trage ich den Mut, die Kraft und die Stärke zu mir selbst zu stehen, oder zerbreche ich an diesem Hass, der mir entgegengebracht wird? Du bist eine Kämpferin. Schau auf all das, was du schon überwunden hast. Wage es nicht, aufzugeben!“