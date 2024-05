Hersteller sponserte Leser neues Gaming-Lenkrad

Kunde wandte sich an Händler

Er wandte sich daraufhin an die Elektro-Handelskette, bei der er das Gerät gekauft, hatte. Die Info, die er dort erhielt, war für Herrn W. nicht sehr erbauend. „Mir wurde mitgeteilt, dass es für diese Firma keinerlei Kundendienst oder Reparaturmöglichkeit gibt. Das heißt, ich muss einen Wert von 300 Euro abschreiben“, wandte sich der Leser enttäuscht an uns.