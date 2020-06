Bayer beendet Klagewelle mit Milliardenvergleich

Unterschiedlich hoher Schadenersatz

Der jetzt vereinbarte Vergleich wird wohl in sehr unterschiedlichen Zahlungen an die Kläger resultieren. Nach Schätzungen des Anwalts Kenneth Feinberg, der als Schlichter in den Verfahren fungiert, dürfte die Spanne zwischen 5000 und 175.000 Dollar liegen. In einigen Fällen könne es aber auch sein, dass ein Kläger nichts bekomme. Bei den drei bisher erfolgreichen Prozessen wurden den betroffenen Schadenersatzsummen im dreistelligen Millionenbereich zugesprochen.