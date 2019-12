Wirbel um von Monsanto finanzierte Studien

Klagenflut gegen Monsanto in den USA

Monsanto wurde 2018 von Bayer geschluckt. Seitdem steht der Chemiekonzern zunehmend unter Druck. Monsanto steht im Zentrum zahlreicher Gerichtsverfahren in den USA, in denen die Kläger glyphosathaltige Mittel für ihre Krebserkrankungen verantwortlich machen. Bayer legte jedes Mal Berufung ein und sieht die Produkte bei korrekter Anwendung als nicht gesundheitsgefährdend an. Die Frage, ob Glyphosat eine krebsauslösende Wirkung hat, ist umstritten. In Österreich hat das Parlament heuer ein Verbot für das Ackergift beschlossen.