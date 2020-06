„Dumme Aktion!“ Ibertsberger sauer auf SKN-Kicker

Der Kicker holt sich binnen zehn Minuten eine Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels ab. „Durch eine dumme Aktion bringen wir uns in Unterzahl, dann rennt das in eine komplett falsche Richtung. Dass man dort so reingrätscht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das hat der Mannschaft extrem geschadet“, kritisierte Ibertsberger bei Sky den Deutschen deutlich.