Drohnen retten Tiere vor dem sicheren Tod

Brummende Traktoren, scharfe Klingen und der Duft von frischem Gras: Im Frühsommer wird in Kärnten gemäht. Was Landwirten dazwischen kommt, ist die Setzzeit von Rehen. Kitze werden mit Vorliebe in den hohen Wiesen abgelegt und Hunderte Jungtiere sterben den Mähtod. Ein junger Bleiburger will Abhilfe schaffen.