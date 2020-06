Brandstiftung in Lienz: Verdächtige ausgeforscht

Nach mehreren Brandstiftungen zwischen Anfang Mai und Ende Juli 2019 in Osttirol, sind nun zwei junge Männer als Verdächtige ausgeforscht worden. Die beiden Österreicher im Alter von 21 und 23 Jahren sollen in Lienz, Tristach, Dölsach und Leisach unter anderem eine Müllinsel, Heuballen und eine Mauthütte in Brand gesetzt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.