„Uns fehlen noch drei Punkte für die Relegation“

In seinen kühnsten Visionen hätte sich Korherr nicht träumen lassen, dass seine Hartberger jemals Chancen auf den Europacup haben könnten: “Man muss vorm Trainer und den Spielern wirklich den Hut ziehen.„ Eine internationale Premiere (die in Graz gespielt werden müsste) will er nicht mehr ausschließen: „Wir haben Platz fünf mit vier Punkten abgesichert, brauchen noch drei Punkte, um in die Relegation zu kommen. Bei Punktegleichheit mit Sturm hätten wir am Ende den Bonus wegen der Punkteteilung.“