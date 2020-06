Urlaub daheim ist heuer hoch im Kurs

Alfred Gigerl (70): „Ich genieße in Zeiten wie diesen noch mehr die heimische Umgebung, die Berge und Seen. Wir fahren in die Steiermark nach Klöch zu einem Golfplatz. Hier fühle ich mich sicher.“ Und der Henndorfer ergänzt: „Wir leben im Paradies, warum sollten wir dieses gerade jetzt verlassen?“Auch Georg Imlauer bleibt heuer zu Hause: „Ich war gerade in Saalfelden Radfahren und Wandern. Ich hoffe, wir fahren auch noch an einen See nach Kärnten.“ Der Hoteleigentümer denkt: „Jedes Ziel, das per Auto oder Bahn gut zu erreichen ist und wo man auf dem Landweg zurückkommt, ist heuer für viele attraktiver.“ Deshalb entscheidet sich die sonst vielgereiste Madeleine Baier (26) diesen Sommer für einen Urlaub zu Hause. „Ich möchte auch die heimische Wirtschaft und den Tourismus stärken“, gibt die Neumarkterin als weiteren Grund an. Stefan Maier (33) setzt ebenso auf sein Auto. „Ich möchte nicht auf ausfallende Flüge angewiesen sein“, teilt der Salzburger mit. Normalerweise reist er gerne in ferne Länder - heuer nicht. Er hat vor, seinen Urlaub dieses Jahr auf Italien und Österreich zu beschränken. „Innerhalb Europas habe ich keine Angst vor Corona - da sind wir gut aufgestellt“, ist Maier überzeugt.