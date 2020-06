Banner-Skandal: „Wortwahl nicht zu akzeptieren“

Rapid hat sich am Montag für das laut Aussendung „geschmacklose“ Fan-Transparent entschuldigt, das vor dem Heimspiel stundenlang auf der Tribüne des „Block West“ des Allianz Stadions angebracht war. „Der Inhalt des Banners widerspricht dem Leitbild des SK Rapid. Wir bedauern, dass dieser sexistische Spruch den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat“, hieß es in der Mitteilung.