Sexismus-Skandal um Grind-Banner der Rapid-Fans!

Der Rapid-Sportchef, gerade zuvor erst ins Stadion gekommen, dürfte in der Angelegenheit zwar eher wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und „unschuldig“ sein, im Gespräch mit „Sky“-Lady Constanze Weiss machte er dennoch eine etwas unglückliche Figur. Zunächst in Sachen Abnahme oder Nicht-Abnahme eher ausweichend („Schauen wir mal ...“), machte er erst auf Nachfrage klar: „Das widerspricht unserem Leitbild. Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Homophobie oder Rechtsradikalismus sind in keinster Weise zu tolerieren. Wir distanzieren uns davon!“