„Werder Bremen steht genau dort, wo es hingehört“

Der frühere Mattersburger Karim Onisiwo blieb trotz der Euphorie in Mainz aber selbstkritisch: „Es war ein Willenssieg. Die Mannschaft hat bewiesen, was in ihr steckt. Aber wir müssen es mal über die ganze Saison schaffen. Es waren sehr viele Höhen und Tiefen.“ In Bremen ist die Stimmung im Keller. Ex-Manager Willi Lemke stellte klar: „Wir stehen in der Tabelle genau dort, wo wir hingehören. Es wird die Zeit für eine sehr kritische Debatte kommen.“