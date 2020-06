Pausen-Misere trifft Buslenker hart

Die Dienste teilen sich in eine Früh- und eine Spätschicht. Dazwischen liegen bis zu neun Stunden Pause. Vor allem für Springer ist das schwer zu händeln. Sie fahren dann zum Teil privat mit dem Auto dieselbe Strecke zurück und am Abend wieder hin. Der Zentralbetriebsrat in Wien brachte die Geschäftsführung zum Einlenken.