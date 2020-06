Glasner-Festspiele! Seine Wölfe sind im Europacup

Die kleine Chance auf die dritte Europa-League-Teilnahme in Folge hätten Martin Hinteregger und Co. gern am Schopf gepackt. „Aber in der Halbzeit haben wir natürlich gewusst, dass Hoffenheim und Wolfsburg geführt haben“, sagte Hütter. Dass sein Team in diesem Wissen nach dem 0:1 durch Florian Kainz (Elfmeter) wieder zurückkam und durch Bas Dost ausglich, mache ihn deshalb stolz.