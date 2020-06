Schwangere mit bloßen Händen ermordet: Lebenslang

Schuldig gesprochen wurde jener 36 Jahre alte Kärntner, der Donnerstag und Freitag wegen Mordes an seiner schwangeren Geliebten von Gericht stand. Die acht Geschworenen sahen die Schuld des Angeklagten am Tod der Hochschwangeren als erwiesen an. Der 36-Jährige wurde zu lebenslanger Haft verurteilt - nicht rechtskräftig.