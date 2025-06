Nach Paris-Aus schlägt Ofner für Kärntner Klub auf

Knapp vier Stunden hat Österreichs Tennis-Nummer 1 vorige Woche bei den French Open gegen Karen Khachanov (Rus) in Runde zwei gekämpft – um am Ende unglücklich auszuscheiden. So lange wird er bei seinem nächsten Match wohl nicht am Platz stehen. Am Freitag schlägt Ofner erstmals in Kärnten in der Bundesliga auf. Im 1900-Einwohner-Ort Straßburg im Gurktal geht’s gegen den Titelverteidiger aus Mauthausen!