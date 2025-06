Landwirt trennt sich mit Hobel Teil vom Finger ab

Folgenschwerer Arbeitsunfall am späten Montagnachmittag in Jungholz im Tiroler Außerfern: Ein 52-jähriger Landwirt trennte sich im Zuge von Holzarbeiten mit einem elektrischen Hobel einen Teil eines Fingers ab. Der Verletzte wurde mit der Rettung in ein bayerisches Klinikum gebracht.