Mordprozess nach Schuss: „Geht nicht um Herkunft“

Wir haben unseren Sohn zum Heer geschickt, damit er seinem Land dient. Wir haben ihn voller Vertrauen in die Obhut des Staates gegeben – zurückgekommen ist er in einem Sarg“, so die Eltern des am 22. Oktober in der Kaserne in Spittal an der Drau erschossenen Mustafa im „Krone“-Gespräch.