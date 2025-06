Verstappen? „Das grenzt an Geistesgestörtheit!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Peter Stöger als neuer Rapid-Trainer, das am letzten Drücker gesicherte „Europa-Ticket“ für Grün-Weiß, das Champions-League-Finale, die beginnende WM-Qualifikation, Max Verstappen („sein Manöver grenzt an Geistesgestörtheit“) und die Performance von Filip Misolic bei den French Open in Roland Garros.