25-jähriger Alko-Lenker blieb in Bäumen hängen

In der Nacht auf Dienstag verlor ein 25-Jähriger in Kärnten die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und landete in den Bäumen – ein Alkotest verlief positiv. Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand ein 47-Jähriger, welcher sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte ...