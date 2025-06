Teenager nach Raubüberfall in Graz festgenommen

Am 23. April um 22.45 Uhr wurde die Polizei zur Grazer Glacisstraße gerufen: Ein 16-Jähriger war verletzt, betrunken und am Boden liegend in der Nähe eines Lokals gefunden worden. Er sagte aus, dass er gegen 22.30 Uhr von gleich mehreren unbekannten Männern attackiert und beraubt worden sei. Sie traten den jungen Mann, bis er das Bewusstsein verloren habe, so der 16-Jährige. „Als er wieder zu sich kam, hatten die Täter bereits samt gestohlener Geldbörse die Flucht ergriffen“, berichtete die Polizei damals. Laut Angaben des Opfers habe es sich bei den Tätern um Männer arabischer Herkunft gehandelt.