Brandursache geklärt, Verdächtiger in Psychiatrie

Zwei Tage nach dem verheerenden Brand im Hamburger Marienkrankenhaus steht nun fest, was zur Katastrophe mit drei Toten geführt hat. Von einem brennenden Polster in der geriatrischen Abteilung im Erdgeschoß breiteten sich die Flammen auch auf den ersten Stock aus. Die Bettwäsche soll ein 72-jähriger Patient in Brand gesteckt haben.