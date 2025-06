Wo Urlauber derzeit am günstigsten tanken

Zapfsäulen in Italien und in der Schweiz vermeiden

Sparpotenzial gibt es zudem in Spanien, Polen, Tschechien und Schweden. Keine guten Länder zum Tanken sind hingegen die Schweiz, die Niederlande und Dänemark. Auch in Italien muss tiefer in die Tasche gegriffen werden als in Österreich. Das Plus beträgt ungefähr 20 Cent für einen Liter Super und zehn Cent für einen Liter Diesel. Der ÖAMTC rät Urlauberinnen und Urlaubern daher, noch an einer heimischen Tankstelle oder auf dem Weg in Slowenien zu tanken.