Schwangere ermordet: Täter trat sogar noch nach

Gleichzeitig. „Ist das nicht stressig?“, will Richter Christian Liebhauser wissen. „Nein, das ging schon“, meint der Angeklagte. T. soll, so Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth, vergangenen Sommer die eine Geliebte gefährlich bedroht, die andere dann in ihrer Wohnung in der Ortschaft Neu-Feffernitz getötet haben. „Julia war hochschwanger, der Angeklagte war der Vater, wie wir durch einen Test sicher wissen. Sie setzte ihn zunehmend unter Druck, sich zu dem Kind, ein Mädchen, zu bekennen - daher ermordete er sie.“