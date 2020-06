Bischöfe: Empörung über Hofer, Sorge ums Klima

Appell zur Flüchtlingsaufnahme: „Geist der Aufmerksamkeit und Solidarität“

Der neue Bischofs-Chef Lackner appellierte zudem an die Bundesregierung, wieder Flüchtlinge aufzunehmen. Es brauche wieder einen „Geist der Aufmerksamkeit und der Solidarität“, um sich von den Sorgen und Nöten der Menschen berühren zu lassen. Diese Anteilnahme dürfe aber nicht an den Landesgrenzen haltmachen. „Wir erachten es als dringend notwendig, ein faires Kontingent an Asylsuchenden und Vertriebenen in absehbarer Zeit aufzunehmen und zu versorgen“, so Lackner. Entsprechende Initiativen in der Zivilgesellschaft wolle man unterstützen.