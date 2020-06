Lopez spielt grausamste Drogenbaronin aller Zeiten

Blanco war in den Slums von Medellin in Kolumbien aufgewachsen. Sie selbst bezeichnete sich gerne als die „härteste Bitch, die jemals geatmet hat“. Ihr Kokain-Imperium reichte von Kolumbien bis nach Miami und New York und die vierfache Mutter soll in fast 250 Morde verwickelt gewesen sein. Sie ließ Menschen umbringen, nur weil diese sie schief angeschaut hatten. Zu ihren Lieblingsbesitztümern im Leben gehörte ein Porzellan-Teeservice, das einst der Queen gehört haben soll - sowie ein mit Gold und Smaragden verziertes Maschinengewehr.