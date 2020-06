Bilanzskandal um Zahlungsabwickler Wirecard

Wirecard hat es in zwei Jahrzehnten vom Start-up zum globalen Abwickler von bargeldlosem Zahlungsverkehr geschafft. Nun steht das deutsche Unternehmen vor einem Trümmerhaufen. Der Dax-Konzern verschob am Donnerstag ein weiteres Mal die Vorlage seiner Jahresbilanz für 2019. Der Grund: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young gab kein grünes Licht für die Bilanz. Aus einem anfänglichen Manipulationsverdacht ist nun ein handfester Bilanzskandal mit Verdacht auf „gigantischen Betrug“ geworden. Es geht um Buchungen in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die nicht belegt werden können.