Mutter würgte und quälte ihren Sohn (7)

Was ist am Montag in der Wohnung einer slowakischen Familie in Stuhlfelden passiert? Behörden werden das klären müssen. Fest steht: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Mutter wegen versuchten Mordes. Sie soll demnach versucht haben, ihren Sohn zu töten - offenbar war es auch nicht die einzige Grausamkeit.