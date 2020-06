Mieses Wetter: Wiener Badesaison fällt ins Wasser

Gegen das Wetter ist auch die Stadt Wien machtlos. In den 14 Freibädern herrscht seit Eröffnung „tote Hose“. Bisher gab es nur einen einzigen halbwegs starken Badetag (den vergangenen Samstag). Die Maskenpflicht ist mittlerweile gelockert. In Umkleiden und am WC ist der Mund-Nasen-Schutz nur mehr freiwillig.