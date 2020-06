„Wirtschaftliches Match wird 2021 entschieden“

Die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben herunterzufahren ist schnell gegangen. Umso länger wird es dauern, alles wieder hochzufahren. Ökonomen und andere Experten sprechen dabei von mehreren Jahren. So auch der Chef des Instituts für höhere Studien, Martin Kocher. Er erklärt im Interview mit krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf, was die Corona-Folgen für Österreich bedeuten und wie wir am besten aus der Wirtschaftskrise wieder herauskommen.