Bis zu 30 Grad: Der Sommer kommt nach Österreich

Wochenende eher kühl und unbeständig

Gewitter und Schauer bestimmen auch den Samstag, den astronomischen Sommerbeginn. So ganz angekommen ist der Sommer also am Wochenende nicht. „Der Sommerbeginn verläuft von Vorarlberg bis nach Niederösterreich und Wien kühl und bei Höchstwerten von nur knapp über 20 Grad kommt wohl wenig Badelaune auf“, so Spatzierer. Der Landessüden ist an diesem Tag wetterbegünstigt - abseits der Berge bleibt es überwiegend trocken, die Sonne zeigt sich zeitweise und die Temperaturmarke klettert auf etwa 25 Grad.