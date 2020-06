Rashford rettet Gratis-Mahlzeiten für arme Kinder!

Der englische Fußball-Internationale Marcus Rashford hat mit einem offenen Brief an britische Abgeordnete dafür gesorgt, dass Kinder aus bedürftigen Familien während der Schulferien Essensgutscheine bekommen! Der Profi von Manchester United hatte in dem Brief vom Montag betont, er sei als Kind selbst auf kostenlose Mahlzeiten in der Schule und die örtliche Essensausgabe angewiesen gewesen. Der 22-Jährige hatte deshalb an die Politik appelliert, die Hilfeleistung nicht einzustellen. Am Dienstag stimmte die britische Regierung seinem Vorschlag zu.