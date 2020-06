Muren und Überschwemmungen in der Steiermark

Mure beschädigte Haus in Kirchbach

Noch schlimmer hatte es aber ein Einfamilienhaus in Kirchbach in der Steiermark erwischt: Eine etwa sieben Meter breite Mure traf das Haus im Ortsteil Dörfla am frühen Nachmittag. Die Feuerwehren Kirchbach und Breitenbuch waren mit 31 Leuten bis in den späten Nachmittag im Einsatz. Neben der Unterstützung beim Muren-Einsatz hatte die FF Breitenbuch auch im eigenen Einsatzgebiet umgefallene Bäume zu bergen und lokale Überschwemmungen zu beseitigen.