Pkw-Lenker (18) ohne Schein krachte in Motorrad

Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Görtschach (Osttirol) bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt worden. Der Autofahrer (18) übersah den Biker bei einem Abbiegemanöver, der mit seinem Zweirad frontal gegen die Seite des Pkw-Hecks prallte und nach seinem Sturz auf der Straße liegen blieb. Bei einem Pkw-Frontalunfall in Brixlegg (Bez. Kufstein) wurden zwei Insassinnen verletzt.