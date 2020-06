Kinderwagen in Salzburg-Liefering fing Feuer

Ein Brand in der Triebenbachstraße im Salzburger Stadtteil Liefering versetzte die Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses am Freitagabend in Panik. Ein Kinderwagen hatte im Stiegenhaus zu brennen begonnen. 16 Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus eingeliefert werden.