NFL: 250 Mio. Dollar im Kampf gegen Rassismus

Im Kampf gegen Rassismus will die National Football League in den kommenden zehn Jahren insgesamt 250 Millionen Dollar (220,30 Mio. Euro) zur Verfügung stellen. Das teilte die NFL am Donnerstag (Ortszeit) mit. Man wolle zudem das NFL Network und alle anderen zur Verfügung stehenden Medien dafür nutzen, mehr Aufmerksamkeit auf Themen sozialer Gerechtigkeit zu lenken.