Joshua und Fury planen 2021 gleich zwei Kämpfe

Die britischen Box-Weltmeister Anthony Joshua und Tyson Fury streben für das kommende Jahr zwei Kämpfe gegeneinander an. Das bestätigte Fury am Mittwoch in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. „Der größte Kampf in der Geschichte des britischen Boxens wurde soeben vereinbart“, sagte der 31-jährige Titelträger des Weltverbandes WBC.