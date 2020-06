Illegaler Glücksspielring gesprengt: 7 Festnahmen

Bei der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels sei es „ganz schwierig“ die Hintermänner zu bekommen, sagte Landespolizeidirektor Edelbert Kohler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Nun habe man erste „bedeutende“ Ergebnisse erzielt. Seit dem Frühjahr 2019 würden die Ermittlungen gegen die Gruppe laufen, erklärte LKA-Leiterin Katja Tersch. Nach Telefonüberwachungen und Observationen, die seit Dezember 2019 liefen, erfolgten am Dienstag in den frühen Morgenstunden dann die Zugriffe.