„Der Roboter misst bei jedem die Körpertemperatur“

5G- Netz für ganz OÖ

Die Linz AG, die mit der Liwest Technologielizenzen für 5G in ganz OÖ erworben hat, will mit dem Roboter auch ihr erstes 5G-Campus-Netz präsentieren. Partner ist Huawei, Weltmarktführer in der Mobiltelefonie. Der Netz-Ausbau soll massiv vorangetrieben werden. „Wir wollen aber auch Anwendungen entwickeln“, ist Erich Haider, Chef der Linz AG überzeugt. Die Versorgung mit schnellem Internet wird in Land und Stadt verbessert. Bürgermeister Klaus Luger sieht in 5G das Um und Auf für den Industriestandort: „Eine Million Geräte pro Quadratkilometer kann kommunizieren.“