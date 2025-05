Frühstück, Bier und Hundestress im Notquartier

Es war ein Zufall, der Mittwochvormittag mehreren Menschen in der Weidefeldstraße in Traun das Leben gerettet haben dürfte. „Hätten wir nicht den Servicetermin mit dem Heizungsinstallateur vereinbart gehabt, hätte den Gasaustritt keiner bemerkt, und die ganze Straße wäre vielleicht in die Luft geflogen“, sagt Helmut Preinfalk nachdenklich. Weder ihm noch Ehefrau Luzia oder den Hunden „Chiara“ und „Hugo“ war das vor dem Haus ausströmende Gas aufgefallen. „Der Servicetechniker hat das beim Aussteigen gerochen und den Gasdetektor aktiviert – der hat sofort angeschlagen.“