Zwei schwerverletzte Lenker und ein toter Hund

Eine 72-Jährige aus St. Roman fuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der B 134. Zur selben Zeit war eine 65-Jährige aus Feldkirchen an der Donau in der Gegenrichtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in Wallern an der Trattnach, im Bereich Weghof, zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.