Lkw-Sattelaufleger samt Muldenkipper in Flammen

16 Reifen in Vollbrand

Am Sattelanhänger hatte er einen 33 Tonnen schweren Muldenkipper geladen. Der Brand war im Bereich des Radlagers der ersten Achse auf der rechten Seite des Anhängers ausgegangen und hatte sofort auf die fettverschmierte Ladefläche und dann auf den gesamten Anhänger übergegriffen. Binnen zehn Minuten standen alle 16 Reifen des Schwertransporters in Vollbrand.