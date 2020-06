Polizei und Feuerwehr als tierische Lebensretter

Spittaler Feuerwehrmann befreit Igel

Einem Bewohner eines Mehrparteienhauses in Spittal war am Montag ein kleiner Igel aufgefallen, der in einen rund drei Meter tiefen Lichtschacht gestürzt war. Über Steckleitern stieg ein Feuerwehrmann in den Schacht hinunter und barg das stachelige Tier aus seiner misslichen Lage. Kommandant Johannes Trojer: „Es ist mir unerklärlich wie der kleine Igel trotz der Vergitterung in diesen Schacht gelangen konnte. Wir haben ihn gleich danach in ein Waldstück in den Spittaler Auen gebracht und wieder laufen lassen!“.