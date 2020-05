Polizei Hermagor rettet Schlange aus Schuppen

So etwas passiert nicht jeden Tag: In dem Geräteschuppen neben ihrem Wohnhaus in Fritzendorf bei Egg im Bezirk Hermagor entdeckten Bewohner am Wochenende eine Schlange. Da sie sich nicht zutrauten, die 1,40 bis 1,50 Meter lange Äskulapnatter selbst zu entfernen, verständigten sie die Polizei.