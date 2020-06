Die Bullen jagen den Jahrhundert-Rekord

Die ewige Bestmarke für eine Saison steht bei 110 Treffern aus der Saison 2013/14, als Soriano, Mané und Co. die Konkurrenz in Grund und Boden zerschossen. Der Schnitt ist mit 3,42 (siehe Grafik) aktuell sogar noch besser als seinerzeit unter Roger Schmidt (3,06), jedoch hat das Ganze einen Haken: In dieser Saison stehen nur 32 Spiele und damit vier weniger als vor sechs Jahren auf dem Programm. Womit Patson Daka, Noah Okafor und Kollegen in den verbleibenden acht Partien 3,5 Tore pro Spiel erzielen müssten, um den Mega-Rekord einzustellen.