Sieben Stunden pro Woche für Schule unterwegs

Anton Logar etwa wohnt direkt an der Sprengelgrenze in Graditschach/Schwabegg. Links von seinem Wohnhaus verläuft der Schulsprengel Lavamünd und rechts Bleiburg: „Lavamünd liegt drei Kilometer von uns entfernt, nach Bleiburg sind es 20!“

Seine ältere Tochter geht bereits in Lavamünd zur Schule. Ihr Bruder sollte im Herbst auch dahin. Logar: „Andernfalls wären die Kinder wegen der schlechten Busverbindung nach Bleiburg über sieben Stunden pro Woche unterwegs.“