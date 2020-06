Suchtgift-Geschäfte mit 99 Kilogramm Cannabis

Die Anklage stammt aus der Feder der burgenländischen Anklagebehörde, verhandelt wird aber hier in Salzburg. Unter den Verteidigern finden sich fast nur bekannte Salzburger Strafrechtler. „Die Anklage ist bereits rechtskräftig“, bestätigt Gerichtssprecher Peter Egger. Auch weil ein Einspruch vom Oberlandesgericht abgewiesen wurde. Verhandelt wird voraussichtlich über zwei Tage: am 29. September und am 2. Oktober. Das Verfahren führt die Richterin Verena Wegleiter.