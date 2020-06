Letzter Rapid-Fels: „Werde nicht zurückziehen!“

„Manchmal hast du 100 Zweikämpfe, und nix passiert - und dann das! Es ist einfach grauslich.“ Maxi Hofmann ging der Mittwoch in Salzburg unter die Haut. Zuerst Dibon, dann Sonnleitner, am Ende Murg - nach der Reihe blieben neben ihm die Mitspieler verletzt liegen. Weshalb der 26-Jährige nun der letzte gestandene Innenverteidiger bei Rapid ist. Der letzte Fels in der Abwehr.